طقس الإسكندرية.. هطول أمطار غزيرة ورعدية على أماكن متفرقة مساء غد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية ، عن سقوط أمطار، غدا الثلاثاء متوسطة الشدة ورعدية أحيانا في المساء، على فترات متقطعة على مناطق متفرقة على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات الليل، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد من الطقس غدا الثلاثاء 21 يناير 2025 ، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساءً الى الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الدقهلية ) على فترات متقطعة.

وتمتد الأمطار لتكون خفيفة قد تكون متوسطة ليلاً على مناطق من الشرقية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - الإسماعيلية - السويس) على فترات متقطعة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا مساء على الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مطرزك والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على شمال الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

كما حذرت محافظة الإسكندرية ، من الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء و ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدا الثلاثاء.

و ناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية..

القيادة بهدوء تام.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.