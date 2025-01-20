طرق الوقاية السهلة من برودة الوجه والأنف فى الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

برودة الوجه والأنف في الشتاء من العلامات والأعراض الشائعة التي يصاب بها الكثيرون، ووفقا لتقرير نشر في موقع nebraskamed فإن الهواء البارد وانخفاض درجة الحرارة قد يؤثران بشكل مختلف على أشخاص دون غيرهم، فهناك من تسبب له الشعور ببرودة في الأطراف، وآخر في الوجه، وآخر في الأنف.



أسباب برودة الوجه والأنف في الشتاء

الكثير من الأسباب تساعد على الإصابة بهذه البرودة الملحوظة في الوجه والأنف ، والتي أشهرها التهابات الأنف، وحساسية الأنف، وإصابة المريض بالتهاب جيوب الأنفية وكذا الجفاف العام، وضعف الترطيب، وكذلك الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والفيروسات التنفسية، وقد ترجع الأسباب لتعرض المريض لتيارات الهواء الباردة.

علاج برودة الوجه والأنف

