ضبط 4350 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك فى مصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة ومفاجئة على أحد مصانع البسكويت والشوكولاته غير المرخصة بالقناطر الخيرية، وذلك فى إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائى بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 1400 قطعة بسكويت بكريمة الشيكولاتة، بالإضافة إلى 2950 قطعة شيكولاتة تم تصنيعها بشكل غير سليم من مكونات مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية، بداخل مصنع غير مرخص وغير مستوفى.

وتابعت، أنه جارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف فى القضية، كما تم إعدام 20 كجم هوالك انتاج غير صالحة وبها تغيرات بخواصها الطبيعية، وأيضا تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، وكذلك تحرير محاضر شهادات صحية للعاملين بالمصنع، وأيضا تم التوصية بغلق المنشأة لإدارنها دون ترخيص من الجهات المختصة لوجود نقص حاد فى الاشتراطات الصحية يرتقى إلى حدوث خطراً داهما على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد على مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور محمد شعبان مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، ومحمد صبحى مراقب عام الأغذية بالقليوبية.