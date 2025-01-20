صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج بعد بدء لجنة الامتحان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

ويؤدى الطلاب الامتحان بمادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة على فترتين حيث بدأت الامتحانات أول أمس السبت 18 من يناير بمادة اللغة العربية، والتي استمرت على مدار ساعتين ونصف، ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

ويستكمل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 في محافظة سوهاج اليوم الاثنين.