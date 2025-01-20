صرف مكافأة للعاملين بجامعة بنها تقديرا لجهودهم المبذولة فى العمل

القليوبية إبراهيم سالم

وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الأول وفي أعمال الامتحانات، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف.

وأكد "الجيزاوي"، أن المكافأة المقررة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين بالجهاز الإداري والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات من خلال تحفيزهم والتيسير عليهم من أجل بذل المزيد من الجهد على مداومة العمل، ورفع مستوى الأداء العام.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر اللجنة التنسيقية، بروتوكول تعاون بين الجانبين وذلك في إطار رؤية جامعة بنها والتنسيقية بزيادة الوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي بين الجانبين.

وضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة رشا فايز عضو مجلس النواب، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.