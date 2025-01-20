صحة الغربية تطلق مبادرة لإجراء عمليات استئصال اللوزتين واللحمية للأطفال

الغربية مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن تنفيذ مبادرة مميزة لاستئصال اللوزتين واللحمية للأطفال، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية متميزة، بداية من السبت 25 يناير وتستمر حتى الخميس 6 فبراير، وذلك بمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

تأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الصحة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أهمية هذه المبادرة في تقديم خدمات طبية متميزة، مشيرا إلى الجاهزية الكاملة للمستشفى لتنفيذ المبادرة.

كما أوضح الدكتور محمد عوضي، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفي، أن الفريق الطبي بالمستشفى مستعد لاستقبال الحالات وتقديم أفضل رعاية ممكنة.

تُعد هذه المبادرة خطوة هامة ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال في المحافظة.