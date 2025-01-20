شاهد رقص دونالد ترامب على المنصة خلال تجمع لأنصاره وسط العاصمة واشنطن

محمد جمال

احتشد الآلاف من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب داخل قاعة ضخمة فى واشنطن للاحتفال بانتصاره فى الانتخابات وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملاً خططاً كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأمريكية.

Donald Trump was all smiles as he danced and clapped along with the Village People onstage to "YMCA" at his Washington, DC, victory rally 🕺 pic.twitter.com/KyVsMa4BVA — New York Post (@nypost) January 19, 2025

ورقص ترامب فى بداية الحفل، كما رقص أنصاره على أنغام عرض موسيقى خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر الذى يقام تحت شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" بقاعة "كابيتال وان أرينا" للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضاً من احتفالات التنصيب الاثنين.

ويمثل هذا الحدث أول خطاب رئيسى لترامب فى واشنطن منذ خطابه فى السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

وقال ستيفن ميلر أحد كبار مستشارى ترامب للحضور وسط الهتاف إن ترامب سيصدر أمراً تنفيذياً الاثنين "ينهي غزو الحدود ويعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم ويعيد (لنا) أمريكا".

وقبل انطلاق الحفل، انتظر مؤيدو ترامب، الذين ارتدى العديد منهم السترات الحمراء المميزة لحملته وقبعات "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" أمام عدة أبنية بوسط واشنطن. وهتف بعضهم "أمريكا أمريكا"، وتحدث آخرون عبر مكبرات الصوت أثناء انتظار الإذن لهم بالدخول.

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إنه سعيد بالإفراج عن أول دفعة من الرهائن فى قطاع غزة، مؤكدا "حققنا فى الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات".

أكد ترامب "حققنا هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام دائم فى الشرق الأوسط".

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب خلال هذا التجمع الضخم لأنصاره وقبل حفل تنصيبه أنه يوافق على استمرار تيك توك شريطة أن تستحوذ الولايات المتحدة على نصفه.

أكد ترامب أن أمريكا ستبدأ أوسع عملية ترحيل فى تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سينهى حرب بايدن ضد مصادر الطاقة الأمريكية.

أضاف ترامب أن ما يحدث على حدودنا "غزو"، مؤكدا أن معدلات الجريمة ارتفعت بشكل مذهل بسبب الإدارة السابقة.

أكد ترامب أنه سيصدر أمرا تنفيذيا لحماية حدودنا من العصابات، مؤكدا أن تدفق المهاجرين على حدودنا سيتوقف سريع.

أكدت شبكة فوكس نيوز أن ترامب سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية، وأكدت الشبكة أن ترامب سيوقع أكثر من 200 إجراء تنفيذى فى يوم التنصيب.

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد لفريقه إنه سيزور الصين بعد تنصيبه.

وصل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى العاصمة واشنطن، استعدادا لبدء احتفالات التنصيب وعودته إلى السلطة.

واستقل ترامب طائرة "إير فورس وان" أرسلها إليه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى فلوريدا، ورافق ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وبعد الوصول إلى مطار داليس فى ضواحى فرجينيا، توجه ترامب إلى ناديه للجولف فى سترلينج بالولاية على مشارف واشنطن.

وغنى ليو دايز، مُقلد إلفيس بريسلي، للرئيس الجديد والسيدة الأولى قبل حفل استقبال لنحو 500 ضيف وعرض للألعاب النارية. ونشر أحد المساعدين مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر المغنى وهو يغنى بينما كان أفراد عائلة ترامب يشاهدون.