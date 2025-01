شاهد رقص دونالد ترامب على المنصة خلال تجمع لأنصاره وسط العاصمة واشنطن

احتشد الآلاف من مؤيدى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب داخل قاعة ضخمة فى واشنطن للاحتفال بانتصاره فى الانتخابات وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملاً خططاً كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأمريكية.

Donald Trump was all smiles as he danced and clapped along with the Village People onstage to "YMCA" at his Washington, DC, victory rally 🕺 pic.twitter.com/KyVsMa4BVA