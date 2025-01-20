زيلينسكى يهنئ ترامب على تنصيبه ويشيد بفرصة لـ "السلام العادل"

وكالات

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنصيبه، قائلاً إنه يتطلع إلى "تعاون نشط ومفيد للطرفين".

وأضاف زيلينسكي، على منصة "إكس": "الرئيس ترامب حاسم دائماً، والسلام من خلال سياسة القوة التي أعلن عنها يوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام طويل الأمد وعادل، وهي الأولوية القصوى".

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

وأعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.