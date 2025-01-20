اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس كوريا الجنوبية المؤقت: المرحلة المبكرة من إدارة ترامب القادمة حاسمة لاقتصادنا

الإثنين، 20 يناير 2025 02:01 م
رئيس كوريا الجنوبية المؤقت: المرحلة المبكرة من إدارة ترامب القادمة حاسمة لاقتصادنا دونالد ترامب
أ ش أ

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قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك" اليوم الاثنين، إن المرحلة المبكرة من إدارة دونالد ترامب القادمة ستكون وقتا ذهبيا قد يحدد المسار المستقبلي لاقتصاد كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) شدد "تشوي" - خلال اجتماع مع كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات البحثية الخمس الكبرى التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية - على ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير استباقية في هذا الصدد، مشيرا إلى أهمية الاستجابة المنهجية وفي الوقت المناسب للتحولات المحددة في سياسات الإدارة الأمريكية.

كما حثَّ رؤساء المؤسسات على التعاون مع الحكومة في الحفاظ على مصداقية كوريا الجنوبية في السوق العالمية، وسط الأزمة السياسية المحلية المستمرة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" فترته الرئاسية الثانية اليوم الاثنين.


 







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