رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية والميناء الجاف.. صور

الشرقية فتحية الديب

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عددًا من المناطق الصناعية الحيوية بالمدينة، لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير والوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرافق والطرق والخدمات.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المنطقة الصناعية الثقيلة، حيث تابع تنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية لضمان تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم توسع الأنشطة الصناعية وتواكب خطط التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجهاز أن أعمال الرصف تتم وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والمتانة، بما يتناسب مع طبيعة الأحمال المرورية الكثيفة التي تشهدها المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لجهاز المدينة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز مكانة العاشر من رمضان كأحد أهم المراكز الصناعية في مصر.

أوصح عبداللاه، أن العمل يجري وفق جدول زمني دقيق لضمان سرعة الإنجاز دون التأثير على سير الأنشطة الانتاجية داخل المنطقة الصناعية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير حركة المصانع والمنشآت الصناعية أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما تفقد رئيس الجهاز المنطقة الصناعية B2، لمتابعة معدلات الإنجاز، مؤكدًا على القائمين بالأعمال الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد منطقة الميناء الجاف، التي تُعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الخدمات اللوجستية، حيث وجّه بضرورة الإسراع في إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العاشر من رمضان كمركز صناعي ولوجستي متكامل.

وأكد أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص جهاز المدينة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، ودعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة العاشر من رمضان كواحدة من أهم المراكز الصناعية واللوجستية في مصر.



جانب من الزيارة والتفقد



جانب من الزيارة والتفقد



جانب من الزيارة والتفقد



جانب من الزيارة والتفقد