رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المناطق الصناعية والميناء الجاف.. صور

تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عددًا من المناطق الصناعية الحيوية بالمدينة، لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير والوقوف على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرافق والطرق والخدمات.
استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد المنطقة الصناعية الثقيلة، حيث تابع تنفيذ أعمال البنية التحتية والتطوير، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية لضمان تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم توسع الأنشطة الصناعية وتواكب خطط التنمية المستدامة.
كما تفقد رئيس الجهاز المنطقة الصناعية B2، لمتابعة معدلات الإنجاز، مؤكدًا على القائمين بالأعمال الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي.
واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد منطقة الميناء الجاف، التي تُعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز الخدمات اللوجستية، حيث وجّه بضرورة الإسراع في إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العاشر من رمضان كمركز صناعي ولوجستي متكامل.
وأكد أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص جهاز المدينة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، ودعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتطوير البنية التحتية وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة العاشر من رمضان كواحدة من أهم المراكز الصناعية واللوجستية في مصر.
جانب من الزيارة والتفقد
جانب من الزيارة والتفقد
جانب من الزيارة والتفقد
جانب من الزيارة والتفقد
جانب من الزيارة والتفقد