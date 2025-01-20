رئيس جامعة قناة السويس من رفح: المستشفيات الجامعية مستعدة لاستقبال جرحى غزة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك للاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين عقب نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

ضم الوفد نخبة من رؤساء الجامعات ومديري المستشفيات الجامعية، حيث تم استقبالهم من قبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الذي أشاد بالتعاون المثمر بين مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني وتنمية شمال سيناء.

وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور خلال الزيارة عن عقد اجتماع مع الكوادر الطبية والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية؛ لإعلان الخطة التنفيذية لتقديم الرعاية الطبية لجرحى غزة، إلى جانب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لمناقشة هذه الخطة ووضعها قيد التنفيذ الفوري.

هذا ورافق الدكتور ناصر مندور في هذه الزيارة الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، حيث أكدا جاهزية الجامعة ومستشفياتها الجامعية لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني للأشقاء في غزة.

وفي كلمته، صرّح الدكتور ناصر مندور بأن جامعة قناة السويس تعمل دائمًا على تقديم الدعم الطبي والإنساني في كافة الظروف، مشيرًا إلى أن مستشفيات الجامعة مستعدة بشكل كامل لاستقبال الحالات الطارئة من جرحى قطاع غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الأخرى.

وأوضح "مندور" أن الجامعة خصصت فرقًا طبية متخصصة وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية لاستيعاب الحالات الطارئة وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أنور أن المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس مجهزة بأحدث الإمكانيات لاستقبال الجرحى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة. وأشار إلى أن هناك طواقم طبية متمرسة في مختلف التخصصات تعمل بكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

كما تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان استجابة فعّالة لأي حالات طارئة.



جانب من الحضور أمام معبر رفح (1)



جانب من الحضور أمام معبر رفح (3)



جانب من الحضور أمام معبر رفح (2)