رئيس جامعة المنوفية يشارك فى اجتماع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع الموسع الذى عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش، وذلك بحضور رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس قناة السويس والعريش والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام بجامعة المنوفية، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، وعدد من مديري المستشفيات الجامعية وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

أوضح القاصد أن الوزير فى مستهل الاجتماع وجه التهنئة باسمه واسم رؤساء الجامعات لأهالي غزة بنجاح مصر والشركاء الدوليين والإقليميين في تحقيق وقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتهدئة في المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة لتطوير المنظومة الطبية وتوسيع نطاق خدماتها، وحرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة تهدف إلى رفع مهارات الكوادر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات الطبية لضمان تقديم أفضل العلاجات للمرضى، كما وجه الوزير الشكر لجميع مديري المستشفيات على تفانيهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل لتوسيع وتطوير المنظومة الصحية من خلال مشاريع ومبادرات مستقبلية.

وناقش الوزير ورؤساء الجامعات خطة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي غزة، والتى تتضمن مراحل محددة لاستقبال وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، حيث يتواجد حاليًا عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع وزارة الصحة في مستشفيات شمال سيناء، وهم جاهزون لاستقبال أي حالات مهما كانت خطورتها، كما تم تجهيز المستشفيات الجامعية في إقليم القناة للتعامل مع الحالات الأكثر خطورة، كما أن الخطة تتضمن أيضًا رفع مستوى الاستعداد في جميع المستشفيات الجامعية وتوفير نسبة من الأسرة الجاهزة لاستقبال أكبر عدد من الحالات، وجاهزية أطقم طبية كاملة من أعضاء هيئة التدريس في حال الحاجة للتدخل الطبي الفوري أو تقديم الدعم اللازم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في شمال سيناء ومدن القناة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد خلال الاجتماع على استعداد مستشفيات جامعة المنوفية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والمشاركة الفعالة في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في غزة، من خلال كوادرها الطبية المتميزة، وتوفير الأماكن اللازمة لمرافقيهم بالمدن الجامعية، كما تم إعداد خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأشقائنا من غزة، حيث تركز هذه الخطة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم وتسخير كافة إمكانيات المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل الخدمات للمصابين والجرحى على مدار الساعة.

وأشاد رئيس الجامعة بمجهودات أبناء ومنسوبى مستشفيات جامعة المنوفية للمشاركة فى تقديم الدعم الطبى للأشقاء من غزة، ومدى الحس الوطنى لديهم إيمانا بأهمية القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضامنا مع دور مصر الكبير لتحقيق السلام بالدولة الفلسطينية.