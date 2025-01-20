اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يكلف الدكتور شحاتة الضبع مستشاراً للجامعة للشئون الهندسية

الإثنين، 20 يناير 2025 07:14 م
رئيس جامعة أسيوط يكلف الدكتور شحاتة الضبع مستشاراً للجامعة للشئون الهندسية الدكتور المنشاوي
اسيوط -هيثم البدرى

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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتكليف الدكتور شحاتة الضبع عبد الرحيم المشتاوي الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة؛ للعمل مستشاراً لجامعة أسيوط للشئون الهندسية.

الجدير بالذكر؛ أن الدكتور شحاتة الضبع تخرج من كلية الهندسة جامعة أسيوط عام 1995، وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية (هندسة انشائية) من كلية الهندسة بجامعة أسيوط عام 1999، والدكتوراه في الهندسة الانشائية (تحليل وديناميكا المنشآت وهندسة الزلازل) من جامعة Hokkaido اليابانية عام 2003، وتم تعيينه معيدًا بكلية الهندسة جامعة أسيوط  عام 1995، ومدرسًا مساعدًا عام 1999، ومدرسًا عام 2004، وأستاذًا مساعدًا عام 2009، واستاذًا عام 2014، كما تم تعيينه وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ اغسطس2024 وحتى الآن. 







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