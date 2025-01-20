خوفا من ترامب.. بايدن يصدر عفوا عن مارك ميلى وأنتونى فاوتشى وأعضاء بالكونجرس

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، الاثنين، قرارات بالعفو عن الجنرال مارك ميلى، رئيس الأركان السابق، ود. أنتونى فاوتشى خبير الأوبئة وعدد من أعضاء الكونجرس الذين شاركوا فى لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول.

وبحسب ما ذكرت "سى إن إن"، فإن قرارات العفو التي تأتى فى الساعات الأخيرة لرئاسة بايدن، وقبل تنصيب ترامب، تعد بمثابة استعراض استثنائى للسلطة الرئاسية، وتهدف لحماية عدد من منتقدى الرئيس المنتخب، من بينهم نائبة الكونجرس الجمهورية السابقة ليز تشينى، التي تعهد ترامب بالانتقام منها.

وقال بايدن فى بيان إن الأمة الأمريكية تعتمد كل يوم على القائمين بالخدمة العامة المتفانين غير الأنانيين، هم شريان ديمقراطيتنا، لكن ما يثير القلق أن العاملين بالخدمة العامة تعرضوا لتهديدات مستمرة وترهيب بسبب أداء واجبهم بإخلاص.

وكان فاوتشى قد شغل منصب مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية على مدار عقود، منها خلال فترة تفشى وباء كورونا فى إدارة ترامب الأولى. وتعرض فاوتشى لانتقادات شديدة من اليمين السياسى. بينما شغل فاوتشى منصب رئيس الأركان المشتركة خلال فترة ترامب الأولى والذى حذر من أن ترامب فاشى.

وأشار بايدن فى بيانه إلى أن العفو لا يدل على الذنب، وقال: لا ينبغي أن يخطئ المرء فى فهم قرارات العفو هذه على أنها اعتراف بارتكاب أي مخالفة، ولا ينبغي تفسير القبول بها على أنه اعتراف بالذنب عن أي جريمة. لكن أمتنا مدينة لهؤلاء الموظفين بالعموميين بالامتنان لالتزامهم الدؤوب تجاه بلدنا.

وكان ترامب قد قال فى وقت سابق هذا الشهر إن أحد العوامل التي تؤثر فى قراره ما إذا كان ترامب قد أعلن عن أى من نواياه بشأن الملاحقة القضائية المحتملة لخصومه السياسيين فى الأيام التي تسبق تنصيبه.