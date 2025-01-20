حيلة بسيطة للحفاظ على نشاطك في الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

الجفاف هو ظاهرة تحدث عندما تنخفض سوائل الجسم بشكل كبير، فقد يكون خطيرًا على الصحة، وفي حين أنه من الشائع أن يصاب الجسم بالجفاف بشكل واضح خلال فصل الصيف، فليس من غير المألوف أن تجد جسمك يعاني من الجفاف خلال فصل الشتاء، وذلك وفقًا لموقع indianexpress.

أوضح التقرير، أن هناك حيلة بسيطة لمساعدتك على البقاء والحفاظ علي ترطيب جسمك هذا الشتاء، حيث أوضح اتباع قاعدة الترطيب لمدة ساعتين، حيث تشجع الناس على تناول كوب واحد من الماء كل ساعتين، والمنطق هنا هو أنه إذا كنت تحصل على حوالي 8 ساعات من النوم يوميًا، فهذا يعني أنك ستظل مستيقظًا لمدة 16 ساعة، فإن تناول كوب من الماء مرة كل ساعتين سيضيف في النهاية 8 أكواب من الماء، وهي الكمية الموصى بها من الماء كما اقترح الأطباء وخبراء الصحة.

وأشار التقرير إلى إن أفضل طريقة لفهم علامات الجفاف هي الاستماع إلى الجسم، فاستمع إلى إشارات عطشك، فهي الطريقة الطبيعية لجسمك للتواصل بشأن متطلبات الترطيب، وفي حين أن الجفاف خطير ، إلا أن الإفراط في الترطيب يمكن أن يشكل أيضًا مشكلة، ويتجلى في شكل تسمم بالماء.

كما أن الإفراط في الترطيب يستهلك جميع المعادن من جسمك، ويعبث بمعدل ضربات قلبك، فإن الاعتقاد الخاطئ الشائع هو أن كل شخص يحتاج إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، ويختلف كل جسم، وتختلف كمية الماء المطلوبة من شخص لآخر، ويجب أن تشرب عندما تشعر بالعطش، حيث يرسل جسمك إشارات طبيعية عندما يحتاج إلى الماء.

إن إشارات العطش التي يبديها جسمك هي المؤشر الأكثر موثوقية لاحتياجاتك من الترطيب، وإذا لم تحصل على ما يكفي من الماء، فقد تكافح كليتاك للعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تحول لون البول إلى الأصفر أو الأصفر الداكن - وهي علامة على إصابتك بالجفاف، وسوف يرسل جسمك إشارة عندما تحتاج إلى المزيد من الماء.

كيف يمكنك محاربة علامات الجفاف في الشتاء؟

- استمتع بمشروب دافئ: اختر مشروبًا دافئًا مثل الشوكولاتة الساخنة، أو شاي الأعشاب، أو حتى الماء الدافئ بالليمون للحفاظ على ترطيبك وراحتك.

- تناول الماء: تناول الفواكه والخضروات الطازجة في فصل الشتاء والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء. وتعتبر الفواكه الشتوية الموسمية ضرورية، وكذلك الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل التكميلية.

- تناول الحساء: اجعل فصل الشتاء مرادفًا للحساء الدافئ، حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة.

- تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف: وتشمل هذه المشروبات الكحولية والكافيين - وخاصة لاتيه الساخن - والتي قد تبدو مثالية للطقس، ولكنها في الواقع عوامل تسبب الجفاف.