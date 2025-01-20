اليوم السابع
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جون باراسو.. سيناتور جمهورى حضر تنصيب كل رؤساء أمريكا منذ كينيدى عام 1961

الإثنين، 20 يناير 2025 05:43 م
جون باراسو.. سيناتور جمهورى حضر تنصيب كل رؤساء أمريكا منذ كينيدى عام 1961 تنصيب ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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من مكتب زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ داخل الكابيتول، يستطيع سيناتور وايومنج جون بارسو، أن يرى المكان الذى شاهد فيه تنصيب جون كينيدى عام 1961 عندما كان لا يزال طفلا صغيرا.

وقال باراسو لـ سى إن إن، تزامنا مع الاستعداد لـ تنصيب ترامب، إنه يستطيع الوقوف هناك والنظر صوب الجانب الشرقى للكابيتول، لأنه فى هذا الوقت كانت حفلات التنصيب تجرى فى الجانب الشرقى للكابيتول. وحتى أصبح رونالد ريجان رئيسا، تم نقل المراسم إلى الجانب الآخر، الجانب الغربى.

وكان كينيدى أول حفل تنصيب يحضره باراسو فى عمر الثامنة مع والده، الذى كان من قدامى المحاربين فى معركة الثغرة فى الحرب العالمية الثانية. وقد حضر كل حفل تنصيب رئاسى فى 20 يناير فى واشنطن العاصمة منذ هذا الوقت.  وقال باراسو إنه كان أحد الأشبياء التي قاموا بها كعائلة.

وأشار السيناور إلى نقطة فنية فى سجله، وهى نقل حفل تنصيب ريجان الثانى فى عام 1985 إلى داخل مبنى الكابيتول بسبب أجواء الحرارة الباردة.

وكان حفل تنصيب باراك أوباما عام 2009 أول حفل يحضره كعضو فى مجلس الشيوخ. وقال السيناتور إنه واصل تقليد حضور التنصيب الرئاسي كعائلة مع ابنه وابنته على مر السنين.

يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم الإثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

 

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