توزيع بطاطين وألحفة على الأسر الأولى بالرعاية فى 3 قرى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

ضمن مبادرة "ستر ودفا وإطعام"، أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم علي توزيع جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، 642 لحافا وبطانية على الأسر غير القادرة بقرى الروضة والروبيات وبشير صالح بمركز طامية وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة .

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن توزيع البطاطين والألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة المستفيدين من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم.

وأشادت بالدور الإيجابى الذى تقوم به جمعية الأورمان، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معرباً عن شكره وتقديره لمسئولى الجمعية، وجميع المشاركين في مبادرة "ستر ودفا وإطعام"، على جهودهم في توفير البطاطين والألحفة للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرةً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع البطاطين والألحفة جاء ضمن حملة «ستر ودفا وإطعام» التي أطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر دون عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.