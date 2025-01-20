اليوم السابع
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تنصيب ترامب.. بايدن يترك خطابا لسلفه فى المكتب البيضاوى

الإثنين، 20 يناير 2025 03:36 م
تنصيب ترامب.. بايدن يترك خطابا لسلفه فى المكتب البيضاوى بايدن - ترامب
كتبت ـ ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن  يخطط لكتابة خطاب لخلفه دونالد ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض اليوم.

وقبل أربع سنوات، رفض ترامب حضور حفل تنصيب بايدن بعد أن أنكر هزيمته أمامه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى عام 2020. لكن بايدن كشف أنه اتبع تقليدا رئاسيا واحدا بأن ترك له خطابا فى المكتب البيضاوى. وفى حين لم يتم الكشف أبدا عن محتوى الخطاب، فإن بايدن وصفه لاحقا بأنه كريم للغاية.

وفى هذا الوقت، قال مساعد بارز لترامب، إن الخطاب كان ملاحظة شخصية، والذى صلى من أجل نجاح البلاد، وأن تعتنى الإدارة الجديدة بالبلاد.

ويعد هذا تقليدا معاصرا للرؤساء المنتهية ولايتهم بكتابة خطاب لخلفائهم فى البيت الأبيض وتركه على المكتب المخصص له فى المكتب البيضاوى.

وهناك العديد من اللحظات التي ستجمع الرئيسين اليوم الاثنين خلال تنصيب ترامب ، من بينها حفل لتناول الشاي والقهوة مع قرينتيهما فى البيت الأبيض. كما سيتوجه الثنائى معا فى السيارة الرئاسية إلى الكابيتول لبدء مراسم التنصيب.  وقبل أربع سنوات، لم يستقل الرئيسان السيارة معا، حيث تجنب ترامب المشاركة فى حفل أداء ترامب للقسم الرئاسي، لكنهما سيعودان إلى نفس التقليد الذى قدمه أوباما لترامب فى عام 2017.

وربما تكون هذه اللحظة محرجة لأن ترامب أمضى خطابه أمس الأحد ينتقد إرث سلفه. وقال ترامب فى هذا الخطاب : غدا عند الظهر، سيسدل الستار على أربع سنوات طويلة من التراجع الأمريكي، والبدء فى يوم جديد للقوة الأمريكية والرخاء والكرامة والفخر.







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