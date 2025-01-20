تنصيب ترامب..الرئيس الأمريكى ينضم لأغنى رجال العالم بعد إطلاق عملته المشفرة

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن دونالد ترامب يدخل البيت الأبيض مجددا كرئيس للولايات المتحدة بعد حفل تنصيبه اليوم الاثنين، كأحد أغنى رجال العالم بعد إطلاق عملة مشفرة بقيمة 43 مليار دولار.

وأدى إطلاق العملة المشفرة لدونالد ترامب إلى منح الرئيس القادم ثروة ورقية تجعله واحدا من أغنى رجال العالم عشية تنصيبه.

ويجلس ترامب على كومة من الرموز الرقمية بقيمة 43 مليار دولار نظريا بعد أن تدافع المستثمرون والمؤيدون لإطلاق عملة ترامب يوم الجمعة.

وارتفعت قيمة الرمز، الذي أعلن عنه ترامب يوم الجمعة، بعد إطلاقه ليصبح واحدا من أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم.

وتبلغ قيمة 200 مليون عملة متداولة مجتمعة 10.7 مليار دولار، لكن موقع العملة قال إنه سيتم إصدار مليار رمز في المجموع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ولا تزال 800 مليون عملة متداولة مملوكة لشركة CIC Digital، التي تصف نفسها بأنها شركة تابعة لمنظمة ترامب، وشركة Fight Fight Fight LLC، وهي شركة تابعة كذلك.

وبسعر العملة الحالي البالغ 53.65 دولارًا، فإن هذا يجعل قيمة الحيازات 42.9 مليار دولار.

من غير الواضح مقدار ما قد يكسبه ترامب شخصيًا على الرغم من أن هذا المبلغ سيضع ترامب في المرتبة 33 في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وجنبًا إلى جنب مع ثروته الحالية البالغة 7.2 مليار دولار، فإن قيمته ستبلغ 50.1 مليار دولار، مما يضعه في المرتبة 26، خلف قطب الأسهم الخاصة ستيفن شوارزمان.

وقالت الصحيفة، إن تأمين هذه الثروة يبدو غير مرجح إذ تشتهر تلك العملات بحركات الأسعار المتقلبة والتجار الذين يسعون إلى ركوب زخمهم لتحقيق أرباح سريعة من خلال شراء وبيع الرموز بسرعة.

وانخفضت عملة ترامب نفسها بسرعة من أعلى مستوى لها عند 75.35 دولارًا يوم الأحد إلى حوالي نصف ذلك بعد عدة ساعات، قبل أن تتعافى صباح يوم الاثنين.