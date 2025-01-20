تموين الأقصر تضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

نجح مسئولو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، في ضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وذلك فى ظل التوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بضرورة تكثيف الدور الرقابي على المخابز البلدية والأسواق، لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وفى هذا الصدد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملة تموينية بناحية بندر الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وأسفرت الحملة ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية شارع متفرع من شارع كليوباترا - بندر الأقصر، وذلك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات بإجمالى وزن نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن ( عصير بودرة - بسبوسة - دقيق كيك)، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.

وبإستئناف أعمال الحملة تم ضبط عدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار محلات عامة، وفى ضوء الرقابة على المخابز البلدية تم ضبط عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 2 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، بالإضافة إلى عدد 2 عدم وجود سجل الزيارات بالمخبز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه خلال العام الماضي تم العمل بهدف الإرتقاء بمنظومة التموين من أجل إرضاء المواطنين، وتيسيراً عليهم في الحصول على حقوقهم كاملة وبكرامة ويسر، حيث إنه في قطاع شئون التموين واستدامة توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الاستراتيجية بلغ الدعم السلعي المقدم للمواطنين خلال العام "سلع تموينية" مبلغ وقدره (515) مليون جنيه ( خمسمائة وخمسة عشر مليون جنيه ) بخلاف صرف نقاط الخبز بمبلغ وقدره (5) مليون جنيه خلال العام وذلك من خلال المنافذ التموينية (459 بدال تمويني + 174 منفذ جمعيتي) مع إستقرار صرف السلع التموينية.



تموين الأقصر تضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية



ضبط نصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق