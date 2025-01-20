تقرير لوزارة الزراعة: تصدير 58 ألف طن موالح الأسبوع الماضى

كتبت أسماء نصار

‫ تصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية الاسبوع الماضي باجمالي 58 ألف طن، حيث تحتل الموالح فى مصر المرتبة الأولى بين محاصيل الفاكهة، وذلك من حيث المساحة والإنتاج وكمية التصدير، وفقًا لتقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وتتميز محاصيل الموالح بإمكانية زراعتها بصفة عامة فى مختلف الأراضى ولكن هناك أنواع من الموالح لا تجود زراعتها إلا فى محافظات معينة مثل البرتقال والليمون واليوسفى لا يجود إلا فى النوبارية والشرقية.

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اجمالى مساحة الموالح المنزرعة في مصر تقدر بحوالى 517 ألف فدان وتتخطى الكميات التي يتم تصديرها نحو 2.3 مليون طن لتحتل المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها وسمعتها الطيبة.

وتعد الموالح الثمرة الشعبية فى مصر، ليس فقط لانخفاض سعرها فهى أيضًا تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بنضارتها لفترة طويلة دون الحاجة إلى الحفظ فى الثلاجة، كما أنها تمد الجسم بفيتامين " c" الذى يزيد من المناعة لاحتوائه على العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم مما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا للأطفال الذين لا يحبون تناول الحليب، ويمكن تعويضهم بتناول عصائر الموالح مثل البرتقال والليمون.

يشار إلى أنه تم خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20 % بدلا من 30 % وسيتم مراجعة الموقف مرة أخرى خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الاخرى من قائمة السلع التى تتعرض لفحوصات اضافية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية.