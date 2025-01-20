تعليم قنا: استبعاد 3 رؤساء لجان ومجازاة مسئول أمن بامتحانات الإعدادية

قنا - صابر سعيد

قرر هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استبعاد وإلغاء ندب 3 من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية ومراقب أول، وذلك لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بإدارات قوص وقنا وأبوتشت ودشنا.

وقرر وكيل الوزارة، مجازاة مسئول أمن بإحدى اللجان لسماحه بخروج طالب أثناء انعقاد اللجنة، ومجازاة معلم ومعلمة ثبت تواجدهما داخل لجنة الامتحان على الرغم من عدم انتدابهما أو تكليفهما بالعمل بها .وذلك خلال تأدية امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم العرض على الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وأوصى بتطبيق عقوبات صارمة من شأنها أن تمثل أداة ردع للحفاظ على هيبة أعمال الامتحان في الأيام المتبقية من الامتحان ووفقاً لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولأتحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 113لسنة 1992.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بقنا، بانضباط الطلاب داخل اللجان ومنع اصطحاب المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة مطلقًا حرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.