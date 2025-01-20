تعليم القليوبية تكشف حقيقة تداول امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية

القليوبية - إبراهيم سالم

كشف مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حقيقة تداول امتحان مادة الهندسة الذي يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الإثنين، موضحا أن الصورة المتداولة لامتحان الهندسة الذي يؤديه الطلاب الأن مفبركة وغير صحيحة وليس لها علاقة بالامتحان، موضحا أنه يجري جولة ميدانية علي اللجان لمتابعة سير الامتحان، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية التي تسير بشكل منتظم دون شكاوى حتى الأن.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صور مزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الاعدادية بالقليوبية الذي يؤديه الطلاب اليوم، وأدعت أنه تسريب للامتحان.

ويواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الإثنين، أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتي الهندسة لمدة ساعتين، وكذلك مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 122926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية المهنية 3330 طالب وطالبة موزعين على 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية للصم 41 طالب موزعين على 5 لجان، وإجمالي أعداد طلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

وأضاف المحافظ، أنه تم توفير 21039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلى وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، بالإضافة إلي التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات التي تستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات.

وأشار، إلى أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان نزاهة الامتحانات، وعقد وكيل الوزارة اجتماع موسع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والقيادات التعليمية من أجل التنبيه والتشديد على تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتسير جميع المشاكل التى تطرا وحلها فورا.

وشدد المحافظ، على تطهير المدارس بشكل يومي ورفع المخلفات المحيطة بها لضمان نظافة البيئة المحيطة، كما أصدر تعليمات بمنع استخدام مكبرات الصوت في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات، ووجّه كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير الامتحانات وحل أي مشكلات قد تطرأ،

كما أكد مصطفى عبده، على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الوزن النسبي للأسئلة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وتطبيق كافة اللوائح والقرارات الوزارية للتصدي لحالات الغش.



