ترامب يؤدى القسم الدستورى على نسختين من الإنجيل.. اعرف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت لجنة تنصيب ترامب أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيؤدى القسم الدستورى رئيسا للولايات المتحدة واضحا يديه على نسختين من الإنجيل.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فإن اللجنة قالت إن ترامب سيقسم على نفس النسختين المخطوطتين من الكتاب المقدس اللذين استخدمها أثناء أداء القسم فى يناير 2017، الأول هو النسخة التي استخدمها إبراهام لينكولن فى عام 1861، والثانى إنجيل شخصى أهدته إياه والدته عام 1955.



وتقول مجلة نيوزويك عن احتفالات التنصيب الرئاسى لها أهمية رمزية فى التاريخ الأمريكى، ويعكس اختيار الإنجيل أهمية شخصية أو وطنية.

وقبل الإعلان عن الامر، كانت هناك تكهنات بأن ترامب سيستخدم إنجيل " ليبارك الرب الولايات المتحدة، والذى طرحه للبيع مقابل 59.99 دولار على موقعه الإلكترونى منذ عيد الفصح العام الماضى. وفى الأسبوع الماضى، أعلن الرئيس المنتخب عن نسخة احتفالية فى يوم التنصيب تباع مقابل 69.99 دولار.

ورغم الترويج للإنجيل القادم على فكرة وطنية فى نسخ عديدة، إلا أن ترامب لن يستخدمه فى أداء القسم.

فهذا الإنجيل هو نسخة الملك جيمس، والتي تشمل الدستور الأمريكى وقانون الحريات وتعهد التحالف وأيضا .جزء مكتوب بخط اليلد من أغنية ليبارك الرب أمريكا" من مغنى أغانى الريف لى جرينوود.

وأثار إصدار هذا الإنجيل نقاشا حول مزجه بين الوطنية والدين. وأصبح أكثر إثارة للجدل فى أكتوبر الماضى عندما كشفت وكالة أسوشيتدبرس أنه رغم انتقاد ترامب الشرس للشركات الأمريكية التي تعمل خارج الولايات المتحدة، فإن نسخ هذا الإنجيل قد تمت طباعتها فى الصين.