ترامب: ستوقف قوتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة

وكالات

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن قوة أمريكا ستوقف الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما.

وأوضح ترامب، أن العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ من الآن، ووجه حديثه للإدارة السابقة قائلا: "لدينا إدارة كانت تمنح أموالاً للآخرين للحفاظ على حدودهم، بينما كانت لا تحمي حدودها وتركتها مفتوحة".

وانتقد ترامب خلال كلمته بعد تنصيبه رسميا، تعامل إدارة بايدن دون تسميته مع الكوارث الطبيعية في داخل الولايات المتحدة ومن بينها حرائق لوس انجلوس.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القسم رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية فى حفل تنصيب داخل مبنى الكابيتول فى العاصمة واشنطن.

وأدلى ترامب اليمين الدستورية اليوم، واضعا يديه على نسختين من الإنجيل، إحداهما منحتها له والدته فى عام 1955.

وخلال المراسم قال الرئيس واضعا يده على (الكتاب المقدس): " أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية."

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