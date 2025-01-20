اليوم السابع
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الإثنين، 20 يناير 2025 06:44 م
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تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

الإثنين، 20 يناير 2025 06:21 م
تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو تخفيضات بمناسبة عيد الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تُجرى تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى ٥٠%، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير، وتخفيضات تصل إلى 50٪ بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.

 







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عيد الشرطة

تخفيضات

مبادرة كلنا واحد






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