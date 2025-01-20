تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تُجرى تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى ٥٠%، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير، وتخفيضات تصل إلى 50٪ بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.
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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تُجرى تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى ٥٠%، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير، وتخفيضات تصل إلى 50٪ بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.
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