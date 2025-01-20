تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية بمناسبة عيد الشرطة.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تُجرى تخفيضات خاصة بالمطاعم والسلاسل التجارية تصل إلى ٥٠%، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير، وتخفيضات تصل إلى 50٪ بالشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.