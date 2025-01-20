اليوم السابع
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تحرير 44 محضر ومصادرة 59 أسطوانة غاز منزلية لاستخدامها فى الكافيهات بسوهاج

الإثنين، 20 يناير 2025 10:27 ص
تحرير 44 محضر ومصادرة 59 أسطوانة غاز منزلية لاستخدامها فى الكافيهات بسوهاج المطاعم والمخابز السياحى
سوهاج عمرو خلف

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شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين حملة على المطاعم والمخابز السياحى والكافيهات، تحت اشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين ، وعبد الرحيم أحمد رئيس قسم المواد البترولية وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج.

وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر ومخالفة عدم ترخيص للمطاعم والكافيهات ، و24 محضر مخالفات غش تجارى ومواد بترولية ، كما تم مصادرة 59 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 







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