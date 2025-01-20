تحرير 44 محضر ومصادرة 59 أسطوانة غاز منزلية لاستخدامها فى الكافيهات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين حملة على المطاعم والمخابز السياحى والكافيهات، تحت اشراف الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين ، وعبد الرحيم أحمد رئيس قسم المواد البترولية وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج.

وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر ومخالفة عدم ترخيص للمطاعم والكافيهات ، و24 محضر مخالفات غش تجارى ومواد بترولية ، كما تم مصادرة 59 أسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

