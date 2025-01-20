اليوم السابع
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الإثنين، 20 يناير 2025 04:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يهنئ ترامب ويؤكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا

الإثنين، 20 يناير 2025 04:21 م
بوتين يهنئ ترامب ويؤكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه، وأكد انفتاح موسكو على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي "نحن منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الصراع الأوكراني، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو إزالة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تحدثنا عنها عدة مرات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وتابع "نرى في تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب وأعضاء فريقه الرغبة في استعادة الاتصالات المباشرة مع روسيا، والتي قطعتها الإدارة المنتهية ولايتها، دون أي خطأ من جانبنا. كما نسمع تصريحاته حول الحاجة إلى بذل كل ما في وسعه لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة".







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