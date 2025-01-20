اليوم السابع
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بايدن يستقبل ترامب فى البيت الأبيض بهذه الكلمات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 يناير 2025 05:48 م
بايدن يستقبل ترامب فى البيت الأبيض بهذه الكلمات.. اعرف التفاصيل بايدن - ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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"مرحبا بك فى بييتك".. بهذه الكلمات استقبل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء استقباله له فى البيت الأبيض.

وجاء استقبال بايدن لترامب فى البيت الأبيض فى إطار مراسم تقليدية تسبق أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، والذى سيتم فى مبنى الكابيتول الأمريكى بعد تناول الرئيسين الشاي والقهوة بمشاركة السيدتين الأوليتين الحالية والقادمة.

يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.

ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.

والآن، فإن ترامب سيصبح أول شخص مدان  بارتكاب جريمة، تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات أموال اصمت، يتولى الرئاسة، وسيتعهد بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه من نفس المكان الذى اجتاحه أنصاره فى 6 يناير 2021.

 

 







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