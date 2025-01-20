"الميلاد يجمعنا".. لجنة الكهنة بمجلس كنائس مصر تنظم لقاء وسط أجواء من المحبة

كتبت بتول عصام

نظّمت لجنة خدام الرعايا للكهنة والرعاة، اليوم الإثنين 20 يناير، احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت شعار "الميلاد يجمعنا"، وذلك في كنيسة القديس أنطونيوس بالظاهر، برعاية القس بولس جرس، راعي الكنيسة. شهد اللقاء مشاركة فعّالة من 60 كاهنًا وراعياً من مختلف الطوائف.

بدأ الاحتفال بقيادة القس فايز نادي، وتضمنت كلمات الترحيب التي ألقاها القس ناجح فوزي، رئيس اللجنة، والقس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إلى جانب القس بولس جرس، الأمين المشارك لمجلس الكنائس وراعي كنيسة القديس أنطونيوس. كما قاد فقرة التسبيح القس مودي من الكنيسة الأسقفية، مما أضفى أجواء روحانية مميزة على اللقاء.

وتضمن برنامج الاحتفال كلمتين رئيسيتين، الأولى قدمها الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين المشارك لمجلس كنائس مصر، بعنوان “أتينا لنسجد له”، والثانية ألقاها القس استفانوس فايز، راعي كنيسة العذراء بالفجالة، بعنوان “فسدنا فاعتُقنا”. كما أتيح وقت للتعارف وتبادل الحوار بين المشاركين، مما عزز أواصر المحبة والتواصل.

اتسم اللقاء بأجواء ودية مليئة بالمحبة والتآخي، حيث تبادل الحضور التهاني بعيد الميلاد المجيد، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الكهنة والرعاة في روح واحدة تحت مظلة الوحدة المسيحية.