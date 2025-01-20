الموسم السياحى الشتوى.. المراكب النيلية والشراعية تسحر قلوب السائحين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السحر تدب في قلوب سياح العالم خلال الإنطلاق بصورة يومية في رحلات المراكب النيلية والشراعية في قلب مدينة الأقصر، وهى الرحلات المبهجة التي تشهد حالة من الرواج السياحية الكبيرة عبر ضفتى شريط نهر النيل، وذلك مع تحسن حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتعتبر الرحلات النيلية عبر المراكب الشراعية والمراكب بالموتور أحد أهم وسائل الترفيه عن السائحين، حيث يقوم أصحاب المراكب بتجهيزها بالفرش الصعيدي والطراز المميز، بجانب توفير الفاكهة والمأكولات والمشروبات التى يحبها السياح، وتتنوع خدمات المراكب ما بين نقل السياح من الشرق للغرب والعكس، أو رحلات تمتد من نصف ساعة لأكثر من ساعة حسب الطلب من الفوج السياحى لإلتقاط الصور التذكارية وقت الصباح والغروب.

ومن جانبه يقول أحمد البدرى مدير شركة سياحة غرب الأقصر، إنه تنطلق الرحلات في مياه النيل صباحاً ومساءاً وسط تشغيل أصحاب المراكب الأغانى الأجنبية الشهيرة وبعض الأغانى الشعبى والراب والكف الصعيدي المميزة لإدخال البهجة في قلوب السياح، حيث تعتبر سياحة المراكب النيلية بالأقصر، نوع من السحر والجمال يعيشه الأحبة والعشاق والأزواج والعائلات من حول العالم، حيث تنطلق تلك المراكب بكل قوة مع دخول الموسم السياحى الشتوى لتوفير رحلة مبهرة للسياح، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة الساحرة والطقس الشتوي الدافئ فى جنوب مصر، وتشهد تلك النوعية من السياحة حالة من الزيادة الكبيرة من أفواج السياح من كافة أرجاء العالم.

ويضيف أحمد البدرى لـ"اليوم السابع"، إنه تعتبر المراكب النيلية متعة خاصة لا يفوتها سياح العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، والتى تتمثل فى حجز الأفواج المختلفة القادمة من كل دول الأرض لزيارة مصر فى تلك الأيام المميزة المراكب الشراعية والنهرية للإستمتاع بنسمات الهواء اللطيفة فى قلب نهر النيل عبر التنقل بين شرق وغرب الأقصر، أو الإستمتاع فى رحلة لمدة من نصف ساعة وتصل لساعة حسب الإتفاق على السعر بين الأجانب وأصحاب المراكب.



بهجة السائحين فى المراكب النيلية بالأقصر



سيلفي السائحين فى قلب المراكب النيلية بالأقصر



مرسي المراكب النيلية فى البر الشرقى بالأقصر



خروج المراكب فى قلب نهر النيل بالأقصر



مرسي المراكب النيلية فى غرب الأقصر



رحلات المراكب النيلية بالأفواج السياحية



تقديم الفاكهة المميزة الشتوية فى المراكب النيلية



توافد السياح على رحلات المراكب النيلية بالأقصر



المراكب خلال انتظار السائحين على ضفتى نيل الأقصر



المراكب النيلية أهم رحلة شتوية فى نيل الأقصر



إقبال سياحى كبير على المراكب النيلية بالأقصر