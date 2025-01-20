المركز القومى للبحوث يستقبل وفدا صينيا من جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا

محمد صبحى

استقبل الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، وفدا صينيا من جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، فى إطار تعزيز الشراكات الدولية فى مجالات البحث العلمى والأكاديمى.

حضر اللقاء الدكتور وليد الزواوى – أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتورة جوسلين صليب – قائم بأعمال وكيل معهد بحوث الصناعات الكيماوية، والدكتور سمير الزيات – منسق الزيارة.



وأكد الدكتور ممدوح معوض أن هذه الزيارة تعد فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين مصر ممثلة فى المركز القومى للبحوث كأكبر مركز بحثى فى الشرق الأوسط، ودولة الصين متمثلة فى جامعة هواتشونج.



وقد تم عرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه كبيت خبرة للبحث العلمى يضم 4100 عضو هيئة بحوث و14 معهدا و6 مراكز تميز، كما قام الوفد بجولة تفقدية داخل معرض المنتجات البحثية بالمركز واستمع لشرح أعضاء هيئة البحوث عن المنتجات الخاصة بهم.



جدير بالذكر أنه فى عام 2023 وقع ممدوح معوض اتفاقية مع جامعة هواتشونج لمدة خمس سنوات، وتسهم هذه الزيارة فى تعزيز التبادل المعرفى وتطوير أطر التعاون بالمشاريع البحثية المشتركة.



وتم إنجاز مشروع مشترك بين المركز القومى للبحوث وبين جامعة هواتشونج وجارى حاليا مشروع مشترك بتمويل صينى بين الجهتين.



وتبادل الطرفان الميداليات والهدايا التذكارية في نهاية الزيارة.