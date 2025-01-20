المحكمة العليا البرازيلية ترفض السماح لبولسونارو بحضور حفل تنصيب ترامب

فاطمة شوقى

رفضت المحكمة العليا البرازيلية، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، إعادة جواز سفره ليتمكن من السفر إلى واشنطن، لحضور تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة اليوم الاثنين، ويؤكد القاضي مورايس، الذى يحقق مع بولسونارو وألغى جواز سفره قبل 11 شهرًا، والذي يخضع للتحقيق بتهمة التخطيط للانقلاب وتم استبعاده من منصبه، ومن المقرر أن يشاهد على شاشة التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحيفة أوجلوبو البرازيلية ، إلى أن السيناريو الذي استند إليه حظر مغادرة البلاد ، لا يزال يشير إلى إمكانية محاولة هروب"، والتهرب من تطبيق القانون الجنائى ، وسوف يتم تمثيل رئيس عائلة بولسونارو في الحفل من قبل زوجته ميشيل، كما كشف هو نفسه في مقابلة.

ويؤكد الرئيس السابق، الذي استأنف حكم المحكمة، أن قرار منعه من حضور الحدث "مخيب للآمال" بالنسبة له ولأنصاره، بالإضافة إلى أنه "يرسل رسالة مقلقة حول حالة الديمقراطية والعدالة"، وتم رفض استئناف بولسونارو.

وتم منع بولسونارو من السفر إلى الخارج وتم مصادرة جواز سفره كإجراء احترازي منذ أن داهمت الشرطة منزله كجزء من التحقيقات في تحريضه على الانقلاب لتخريب نتائج انتخابات 2022 والبقاء في السلطة.



وفي نوفمبر الماضي اتهمته الشرطة رسميا بالتخطيط لانقلاب مع حفنة من الجنرالات وعشرات من العسكريين الآخرين، والآن الكرة في ملعب المدعي العام للجمهورية، باولو جونيت، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقبل الشكوى.



وفيما يتعلق بجواز السفر، قال النائب العام إن حضور حفل تنصيب ترامب "ليس ضرورة أساسية وعاجلة ولا مفر منها".

قبل أشهر قليلة، طلب بولسونارو إعادة جواز سفره لقبول دعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل.



وكان من المقرر أن يبقى بولسونارو في واشنطن من الجمعة إلى الثلاثاء للمشاركة في الحفل الذي سيمثل بداية الولاية الثانية للجمهوري وفي الحفلات الراقصة التي ستنظم حول الحدث، وبالإضافة إلى زوجته، من المتوقع أن يسافر ابنه إدواردو، عضو الكونجرس ووسيط العلاقات مع عائلة ترامب، إلى العاصمة الأمريكية، وقد دعاه للانضمام إليه وأقرب مساعديه في ليلة الانتخابات في قصره في مار إيه لاجو في فلوريدا.



