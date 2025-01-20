الكنيسة تصدر تنويها بشأن زيارة دير البرموس بوادى النطرون

كتبت – بتول عصام

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنويها من دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون، بشأن مواعيد الزيارة للدير، مؤكدا أن الدير يعتذر عن عدم السماح بالزيارة يوم الجمعة 24 يناير 2025، سواء للأفراد أو المجموعات أو الرحلات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعشية عيد القديسين مكسيموس ودوماديوس، الذي سيكون قاصرا على الآباء الرهبان فقط.

وأوضح البيان أن الدير يعتذر كذلك عن عدم استقبال الآباء الكهنة أو الشباب طالبي قضاء فترة خلوة روحية في اليوم المشار إليه، على أن يعود الدير لاستقبال الجميع يوم السبت 25 يناير، مضيفا أنه لا يوجد قبول استثناء في هذا الأمر.

جدير بالذكر أن دير العذراء البرموس يعتبر واحداً من أقدم أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يقع بوادى النطرون ويبعد عن طريق القاهرة الإسكندرية حوالى 12 كيلو متر، وكان القديس مكاريوس أول ناسك يسكن برية شيهيت حوالى سنة 330م طلباً للهدرء والسكينة وهو الذى أسس أول جماعة رهبانية، وأكتمل نمـو البرموس كجماعة رهبانية مكتملة حول كنيسة يصلون فيها ومغارات الرهبان تنتشر حولها دون أن يكون لها سور حوالى ســنة 356 م.