القناة الإسرائيلية 13: استقالة إيتمار بن غفير تدخل حيز التنفيذ غدا

وكالات

ذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ستدخل حيز التنفيذ غدًا ويوجد تقديرات حكومية بوجود صعوبة قانونية لإعادة تعيينه.

وكانت قد قالت تقارير إسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه تقدموا باستقالتهم من الحكومة.

وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

وبحسب بيان الوسطاء، يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.