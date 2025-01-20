اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يناير 2025 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المياه قبالة مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو

الإثنين، 20 يناير 2025 02:11 م
الفلبين: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المياه قبالة مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة ضرب المياه قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال .

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أن مركز الزلزال تم رصده قبالة شمال شرق بلدة "لوبانج" بمقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" على عمق 116 كيلومترا في حوالي الساعة (6:42 مساء) بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع حدوث توابع زلزالية عقب هذه الهزة الأرضية التي شعر بها السكان في عدة مناطق بالبلاد من بينها العاصمة مانيلا.







مشاركة

زلزال

الفلبين

لوبانج

أوكسيدنتال ميندورو






الرجوع الى أعلى الصفحة