الفلبين: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب المياه قبالة مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو

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أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة ضرب المياه قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال .

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أن مركز الزلزال تم رصده قبالة شمال شرق بلدة "لوبانج" بمقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو" على عمق 116 كيلومترا في حوالي الساعة (6:42 مساء) بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع حدوث توابع زلزالية عقب هذه الهزة الأرضية التي شعر بها السكان في عدة مناطق بالبلاد من بينها العاصمة مانيلا.