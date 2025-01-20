السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل

بنى سويف هانى فتحى

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سيرالعمل بالمشروع، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و حضور: هاني عبد الموجود مدير المشرعات ، أحمد الجبالي مدير الطب البيطري.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل بمنفذ بيع بيض المائدة بمحطة السادات وبيع الدواجن الحية، وتم الإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال التوريد والتوزيع لتوفير احتياجات المنافذ التي تم توفيرها بالمراكز ضمن خطة المحافظة "بجانب المنافذ التي تم إقامتها شرق وغرب النيل بمدينة بني سويف العاصمة " لتوفير هذه السلعة الحيوية ودعماً لاستقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.

كما استمع السكرتير العام المساعد لعرض موجز، تضمن الإشارة إلى أقسام ومكونات المحطة، ومنها المشروع المجري الذي يضم عنبرا حديثا للتربية أوتوماتيك يعمل بطاقة 50 ألف كتكوت، وعنبر قديم داخل خطة التطوير ، و3عنابر إنتاج قديمة يعمل كل عنبر منها بطاقة 22.5 ألف طائر ، بإجمالي إنتاج يومي 42 ألف بيضة ، إضافة لمخزن بيض لبيع الإنتاج اليومي من العنبرين المجرى والألماني ، حيث أوضح القائمون على المشروع أن المستهدف من المشروع المجري تربية 75 ألف طائر بطاقة إنتاجية 15 مليون بيضة /سنويا ، علاوة على تفقد المشروع الألماني الذي يضم عنبرا للتربية وعنبرين للإنتاج " الأول العنبر القديم بطاقة 22.5ألف طائر وعنبر مُطور بطاقة 45 ألف طائر ، بإجمالي إنتاج للعنابر الثلاث 50 ألف بيضة/ يوم.

كما ناقش السكرتير العام المساعد مع القائمين على المشروع بعض النقاط والمقترحات والإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاجية ، وتذليل المعوقات وتعظيم نقاط القوة بالمشروع الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل الظروف الحالية، تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية احتياجات مواطنيها.