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الدفاع المدنى بغزة: استشهاد 99 من كوادرنا وإصابة 319 آخرين جراء الحرب

الإثنين، 20 يناير 2025 11:33 ص
الدفاع المدنى بغزة: استشهاد 99 من كوادرنا وإصابة 319 آخرين جراء الحرب غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الدفاع المدني بغزة عن استشهاد 99 من كوادرنا وإصابة 319 آخرين بينهم عشرات الإصابات المستدامة جراء الحرب الإسرائيلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح أمس الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.


 







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