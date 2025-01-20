الجامعة العربية تؤكد أهمية مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية رغم التحديات والصعوبات

بيشوى رمزى

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية رغم التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن العمل التطوعي يمثل إحدى أهم الآليات المطلوبة خلال الفترة الراهنة حيث إن هناك عددا من الدول العربية مرت وتمر بأزمات وصراعات وتحديات جسام، ويشكل العمل التطوعي أساساً فيها.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في الاحتفال باليوم العربي لكبار السن، واليوم العالمي للعمل التطوعي الذي أقيم اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت أبو غزالة: "تأتي احتفالاتنا اليوم مع بداية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز النفاذ، رغم بعض الخروقات والتعطيل من الجانب الإسرائيلي، إلا أننا شهدنا يوم أمس المبادرة الهامة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتواجد في معبر رفح للإشراف بشكل شخصي على بدء أعمال إيصال المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية إلى أهلنا في قطاع غزة، وهو ما يؤكد الاهتمام المصري على أعلى مستويات اتخاذ القرار لاستكمال تلك الجهود المقدرة.

وأعربت عن تطلعها إلى زيارة أخرى لجامعة الدول العربية إلى معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري، لاستكمال إيصال الدعم لأشقائنا في غزة، وخاصة المقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء الصحة العرب.

وتابعت أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في تونس عام 2019، والاستراتيجية العربية للعمل التطوعي التي أقرتها القمة العربية في الجزائر عام 2022، بناءً على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معربة عن شكرها إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، على الشراكة لإعداد هاتين الاستراتيجيتين.

وأبرزت أن الأمانة العامة حرصت في إطار الإعداد للبرامج والدورات التدريبية التنفيذية لهاتين الاستراتيجيتين على الربط بينهما، وبما يعظم الاستفادة من العمل التطوعي لتنفيذ هذه الاستراتيجية النوعية الهامة، وكذلك الربط بينهما و"العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، لاسيما فيما يتعلق بمسألة التصنيف العربي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، وفكرة الشباك الواحد لتأمين الخدمات والرعاية المتكاملة.

وتابعت: "سوف يشكل اطلاعنا على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، وما يقوم به الهلال الأحمر المصري، والاتحاد العربي للتطوع، وكذلك صندوق مكافحة الإدمان، من جهود هامة في مجال العمل التطوعي وكبار السن، نماذج عربية تمثل نواة لتبادل الخبرات مع المبادرات العربية الأخرى الهامة في هذه المجالات.

واستطردت قائلة: "وفي ذات الاطار تمثل مبادرات وجهود مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب التوجهات والاستراتيجيات الإقليمية التي تعزز من الجهود العربية الرامية الى تعزيز العمل التطوعي في مختلف قطاعاته، داعية إلى تنظيم فعالية مشتركة بين مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب، في إطار تنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج وبالتعاون مع الشركاء، وبالتركيز على الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مع التأكيد على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والقطاع الخاص، لنعمل سوياً في إطار منظومة متكاملة متناسقة تحقق الهدف السامي وهو المصلحة العليا للإنسان العربي.