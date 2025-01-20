"التنسيقية للسكان" بالدقهلية تنافش خطة تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا لاعضاء اللجنه التنسيقية للسكان تناول خلاله الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم.

وقد نظمت الاجتماع أماني علم الدين مدير عام المجلس القومي للسكان بالدقهلية، وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي مديريات الصحة والتربية والتعليم، والأوقاف والأزهر والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة والثقافة، وممثلي المجلس القومي للمرأة وفرع هيئة تعليم الكبار، ومركز إعلام المنصورة وبناء وتنمية القرية ومركز المعلومات بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وقد تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه في إطار التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس الإقليمي للسكان برئاسة محافظ الدقهلية، حيث تم تحديد مركز المنصورة لتحسين الخصائص السكانية به حيث تم عمل حصر فعلي على أرض الواقع للمؤشرات السكانية بقرية بني مراس والتي تم اختيارها لتنفيذ فاعليات الخطة العاجلة حيث تم تنفيذ أعمال الحصر من خلال الرائدات الريفيات والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية وهيئة تعليم الكبار بمشاركة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية جامعة المنصورة، كما تم تنفيذ قوافل توعوية لتحسين الخصائص السكانية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات وتنفيذ ندوات عن اهمية تنظيم الاسرة وخطورة الزواج المبكر اضافة الي ندوات لمواجهة العنف ضد المرأة وأهمية التعليم والصحة الانجابية والتمكين الاقتصادي للمرأة والمشروعات الزراعية والصناعية وفرص تمويل هذه المشروعات من خلال الاقراض وندوات عن التصدي للأمية والبطالة والعمل على خفض معدلات المواليد و قريه كوم بني مراس من القرى التابعة للوحدة المحلية للقرية الأم "طناح" استهدفت الفعاليات الارتقاء بالخصائص السكانية بالقرية.