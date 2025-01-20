البيت الأبيض بأول بيان بعد تنصيب ترامب: الترحيل سيتضمن أعدادا قياسية من المجرمين

وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءات لتأمين الحدود ومنها إنهاء سياسات الإفراج المشروط التي اعتمدها بايدن.

وأضاف، في أول بيان عقب تنصيب ترامب، ان عمليات الترحيل التي ستشرع فيها الإدارة ستتضمن أعدادا قياسية من المجرمين عبروا الحدود

وبمجرد انتهاء دونالد ترامب من أداء اليمين الدستورية رئيسا رقم 47 للولايات المتحدة، تغير شكل الموقع الرسمي للبيت الأبيض Whitehouse.gov. ونشرت صورة كبيرة لترامب كتب تحتها "أمريكا عادت".

وفى إطار تصميم الموقع الجديد، يرى زوار كذلك مقطع فيديو قصيرًا لمشاهد من فترة ترامب الأولى قبل توجيههم إلى الموقع، بما في ذلك طائرة مارين ون، والتحليق العسكري، وتحية ترامب.

كما جاء في الموقع، وهو صدى لخطاب تنصيب ترامب "كل يوم سأقاتل من أجلكم بكل نفس في جسدي. لن أرتاح حتى نسلم أمريكا القوية والآمنة والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا والتي تستحقونها. سيكون هذا حقًا العصر الذهبي لأمريكا".

توجد أسفل الصورة رابط يوجه الزوار إلى الإجراءات التنفيذية. لم يتم إدراج أي إجراءات تنفيذية على الفور، لكن ترامب وعد بتوقيع العديد منها بسرعة بعد أداء اليمين.

ويتضمن الموقع أيضًا السير الذاتية لترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب والحكومة القادمة، بالإضافة إلى قسم يوضح أولويات الإدارة الجديدة، بما في ذلك "إنهاء التضخم وخفض التكاليف"، و"تخفيضات الضرائب للعمال الأميركيين"، و"تأمين حدود أمريكا"، و"هيمنة أمريكا على الطاقة"، و"جعل المدن الأمريكية آمنة مرة أخرى".