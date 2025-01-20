الأمم المتحدة للسكان: إعصار تشيدو تسبب فى تضرر 40% من المستشفيات بموزامبيق

كتبت ـ هند المغربى

أكدت تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الإعصار المداري تشيدو قد تسبب فى تضرر أكثر من 40% من المستشفيات فيما وصل عدد ضحايا الإعصار لـ120 شخصاً، وأثر على أكثر من 450 ألف شخص، بالإضافة إلي الافتقار إلى المأوى ونقص الغذاء والحاجة إلى الدعم الطبى.

ووفق الصندوق الأممي، أنه في مقاطعة كابو ديلجادو، لا تعمل حاليًا سوى أربعة من أصل عشرة أماكن آمنة للنساء والفتيات ومرافق صحية مرجعية يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، مما يقلل بشكل كبير من الخيارات المتاحة للناجيات من العنف وأولئك المعرضين للخطر لطلب المساعدة.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه يسعي إلي ضمان توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لأكثر من 60 ألف امرأة وفتاة في المجتمعات المتضررة، وبالإضافة إلى الصعوبات التي تعترض ضمان الحصول على الرعاية الصحية، تعاني المقاطعة من نقص في العاملين الصحيين المهرة، وهي الفجوة التي يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على سدها من خلال تدريب الممرضات والقابلات ودعم نشرهن في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع حكومة موزمبيق، إلى توفير 7.2 مليون دولار لدعم النساء والفتيات المتضررات من إعصار تشيدو.