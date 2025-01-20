"الأزهر لدعم الابتكار" يعلن إطلاق الموسم الثالث لمسابقة معا لعودة القيم الإيجابية

كتب لؤى على

في إطار سعي الأزهر الشريف لبناء جيل قادر على البناء والإبداع، أعلن «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال» إطلاق الموسم الثالث من مبادرة ومسابقة (معًا) لعودة القيم الإيجابيَّة، وذلك برعايةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

كما تأتي مبادرة ومسابقة «معًا.. لعودة القيم الإيجابيَّة» في إطار الاهتمام الكبير الذي تُولِيه الدولة المصرية في مواجهة الفكر المتطرِّف، وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة والهويَّة الثقافة، والمساهمة في بناء شخصيَّة الشباب السويَّة، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السويَّة، وخلق جيلٍ قادرٍ على البناء والإبداع لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك تماشيًا مع رؤية الأزهر الشَّريف لدعم القيم الإيجابية والسعي لمواجهة الأفكار الهدَّامة غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينيَّة السمحة، والأخلاق القويمة، والموروثات الثقافيَّة والمجتمعيَّة الأصيلة للشعب المصري.



وتدور محاور مبادرة ومسابقة «معًا لعودة القيم الإيجابيَّة»، حول نشر ثقافة التَّسامح والتعايش، وآداب الحوار مع الآخرين، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطيَّة والاعتدال، ومواجهة الأفكار غير السويَّة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى دعم روح الولاء والانتماء للوطن.



وتمنح مسابقة «معًا» فرصةَ المشاركة بها لطلاب الأزهر الشريف المصريين بالمراحل (الإعدادية - الثانوية - الجامعية)، وكذلك الموهوبون من العاملين بالأزهر الشريف، كما يتاح المشاركة بفعاليات المبادرة على مدار العام لطلَّاب الأزهر الشريف من المصريين والوافدين بجميع المراحل من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعيَّة، والعاملين بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى جميع أفراد المجتمع.



وتتنوَّع مجالات المبادرة والمسابقة، الَّتي تستمر فعالياتها على مدار عام في جميع المجالات الإبداعيَّة والابتكارية والأدبية والتكنولوجية، لتشمل المجالات (الروائيَّة _ التسجيليَّة _ الرسوم المتحركة _ الخطابة_ التلاوة والإنشاد)، وكذلك الفنون التشكيلية (لطلاب الأزهر بالمراحل الإعدادية والثانوية والجامعية / والعاملين بالأزهر الموهوبين).

وتهدف موضوعات المبادرة والمسابقة إلى إبراز ودعم القيم الإيجابيَّة والأخلاقيَّة بين أفراد المجتمع وتشجيع الإبداع الفني والثقافي كوسيلةٍ للتعبير عن القيم المجتمعيَّة والوطنيَّة والدينيَّة؛ حيث يستمر التقدم للمسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 29يناير 2025م، ويتم تكريم الفائزين بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بشهر فبراير، وتستمر المبادرة بالمناطق الأزهرية على مدار العام.

وأعلن «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال» شروطًا عامةً للمبادرة والمسابقة، وهي:

• أن يكون المتسابق طالبًا مصريًّا بالأزهر الشريف بإحدى المراحل الدراسيَّة التالية (الإعدادية - الثانوية - الجامعيَّة) للتقديم في مجالين المسابقة.

• أن يكون المتقدم لفئة العاملين بالأزهر في مجال الفنون التشكيليَّة فقط.

• مدة الفيديو لا تتعدَّى الدقيقة الواحدة مع مراعاة جودة تصوير الفيديو ووضوح الصوت.

• أن يكون محتوى الفيديو المقدَّم متعلقًا بموضوع وأهداف المسابقة عن القيم والأخلاق القويمة.

• مراعاة حقوق الملكية عند استخدام موسيقى مع الفيديو.

• يمكن أن يشتمل على استشهاد بآية قرآنية أو حديث شريف، وذلك ضمن الزمن المحدَّد للفيديو.

• التسجيل الإلكتروني للمتسابق عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للاشتراك بالمسابقة، ويتم رفع الفيديو على درايف وإرسال رابط الفيديو خلال استمارة التسجيل الإلكتروني عبر بوابة الأزهر الالكترونية.

• استبعاد الفيديوهات أو صور الأعمال التي يتم نشرها قبل حفل الختام.

• الموافقة على عدم استرداد المتسابق للأعمال الفنيَّة الفائزة بجوائز مالية.

• الموافقة على مشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار لجميع الأعمال المقدمة إلكترونيًّا وواقعيًّا.

• لا يحق للفائز بالمسابقة الاشتراك مرة أخرى قبل مرور ثلاثة أعوام.

• يحق مشاركة المتسابق بعملين بحدٍّ أقصى للفوز بجائزة واحدة.

• أن تكون الأعمال المشاركة من إنتاج الفنان ولم يتم نشرها سابقًا أو تقديمها بمسابقات ومعارض أخرى.

كما أعلن «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال» عن كيفيَّة التقدُّم بالأعمال الفنيَّة للمسابقة، وذلك من خلال تسليم الأعمال الفنيَّة لتوجيه عام التربيَّة الفنيَّة بالمنطقةِ؛ حيث يتولَّى التَّوجيه تسليم كشف معتمد ببيانات المتقدِّمين يضمُّ (الاسم – الرقم القومي – الوظيفة/ الصف الدراسي – المعهد – رقم التَّواصل والواتس - رقم السجل)، كما أنَّه يتمُّ قبول التقديم اليدوي للمتقدِّمين في مجال الفنون التشكيليَّة لتيسير عملية التَّقديم؛ بشرط إحضار بيان حالة معتمد للمعلِّمين وبيان قيد معتمد للطلاب، بينما يتم قبول التقديم اليدوي للمناطق والمنسقين في مجال الفيديوهات مع تقديم الفيديوهات على «فلاشة» وكشف معتمد ببيانات المتقدمين، وذلك لتيسير عملية التقديم.

ويُشترطُ ألَّا تقل مساحة العمل الفني عن (35 x 50 سم) للطلَّاب – ولا تقل عن (50x 70 سم) للعاملين بالأزهر، وأن يتم إخراج الأعمال وبروزاتها بشكلٍ لائقٍ للعرض بمعارض فنيَّة.

• أن يكون آخر موعد للاشتراك بالمسابقة ورفع الأعمال الفنيَّة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2024م.

وبالنسبة للجوائز، أعلن «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال» بيانها كالتالي:

أ‌- فئة الطلاب:

(المركز الأول (5000) جنيه

- المركز الثاني (4500) جنيه

- المركز الثالث (4000) جنيه

- المركز الرابع (3500) جنيه

- المركز الخامس (3000) جنيه.

(ويتم تكريمهم بالاحتفال الرسمي)

- المركز السادس (2500) جنيه

- المركز السابع (2000) جنيه

- المركز الثامن (1500) جنيه

- المركز التاسع (1000) جنيه

- المركز العاشر (750) جنيه

ب‌- فئة العاملين بالأزهر:

(المركز الأول (6000) جنيه

- المركز الثاني (5000) جنيه

- المركز الثالث (4000) جنيه

- المركز الرابع (3500) جنيه

- المركز الخامس (3000) جنيه. (ويتم تكريمهم بالاحتفال الرسمي)

- المركز السادس (2500) جنيه.

- المركز السابع (2000) جنيه.

- المركز الثامن (1750) جنيه.

- المركز التاسع (1500) جنيه.

- المركز العاشر (1000) جنيه.

ويتم منح جميع الفائزين شهاداتِ تقدير، وكذلك منح شهادة تكريم لأكثر منطقة أو إدارة أو توجيه أو مبادرة أو منسق تقدم من طرفهم عدد أكبر من المتسابقين المتميزين.