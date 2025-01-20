اتحاد العمال: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس الاهتمام بحقوق الإنسان

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار العفو عن 4466 من المحكوم عليهم، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة احتفالات 25 يناير، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

وأشار البدوى فى تصريحات له اليوم، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنسانى ويؤكد على أهمية حقوق الإنسان فى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا سيما وأن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، وكذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.

ونوه إلى أن هذا القرار يحمل فى طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصرى، وأهمها تعزيز التماسك الاجتماعى حيث يساهم هذا القرار فى تعزيز التماسك الاجتماعى ويمنع أى انقسامات.

وتابع قائلا: كما أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لإعادة الاندماج فى المجتمع، ويساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وهدوءًا، مما يساهم فى جذب الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادى.



وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن من الآثار الإيجابية لهذا القرار هو تعزيز الثقة فى الدولة حيث يعكس هذا القرار اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وحرصها على إصلاح الأوضاع، مما يعزز ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

وكذلك تخفيف العبء النفسى والمادى عن الأسر التى لديها أفراد محكوم عليهم، مما يساهم فى استقرار الأوضاع الأسرية، ويدعم جهود الإصلاح والتغيير التى تسعى إليها الدولة، حيث يمنح فرصة جديدة للعديد من الأفراد لتغيير مسار حياتهم بالإضافة إلى أن هذا القرار يحسن من صورة مصر على الساحة الدولية، لأنه يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان.