إنشاء محطة لشحن الحاويات من الإسكندرية لميناء أكتوبر الجاف.. والوزير يوجه بتقليل زمن الإفراج الجمركى

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية تسريع إجراءات تحميل الحاويات على القطارات، مع تخصيص قطار للتخزين في محطة شحن القطارات بـ ميناء الإسكندرية، بهدف تسهيل النقل إلى ميناء أكتوبر الجاف وتقليل حركات نقل وتخزين الحاويات، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.



محطة شحن القطارات بالحاويات بميناء الاسكندرية

وشدد الوزير، خلال تفقده محطة شحن القطارات بالحاويات بميناء الإسكندرية، على ضرورة نقل الحاويات مباشرة من السفن إلى القطارات دون تأخير، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لمضاعفة أعداد الحاويات المتداولة، خاصة حاويات الترانزيت، لتعزيز كفاءة النقل اللوجستي ودعم التجارة الدولية.

وجاءت تصريحات الفريق كامل الوزير في إطار افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة البحرية الدولية، والذي تم تدشينه بمقر هيئة السلامة البحرية بميناء الإسكندرية، ويهدف المكتب إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال النقل البحري ودعم التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة للدولة لتطوير منظومة النقل البحري والبري، وتحقيق التكامل بين الموانئ والمراكز اللوجستية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين خدمات التجارة الدولية.