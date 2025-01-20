إصابة عاملين برش خرطوش عن طريق الخطأ بالمنشأة سوهاج

سوهاج ـمحمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، عاملين مصابين برش خرطوش بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر قيام عامل آخر بالعبث بسلاح نارى، وخروج طلقات بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابتهما.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول إسلام ع ع ش 20 سنة عامل إلى مستشفي المنشأة المركزي مصاباً " برش خرطوش بالوجه والرقبة " ، وإصابة محمود س م ع 16 سنة عامل ومقيم دائرة المركز " برش خرطوش بالوجه "، وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبسؤال المصابين أفادا أنه أثناء تواجدهما دائرة المركز رفقة المدعو عماد ع ع ا 18 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابتهما المشار إليها واتهما المذكور بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.