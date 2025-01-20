إسرائيل تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار في لبنان باستهداف "كفرشوبا"

إيمان حنا

استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان بقذيفتين، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان المعلن نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وارتكبت إسرائيل حتى نهاية الخميس الماضي 560 خرقا للاتفاق، ما خلف شهداء وجرحى.



وكان جنود العدوان الإسرائيلي قد انسحبوا من مكان تمركزهم، في وادي السلوقي في جنوب لبنان، وقاموا بسرقة لافتة مكتوب عليها "طلوسة بني حيان قبريخا"، وكانت دبابات وجرافات إسرائيلية قطعت طريق وادي السلوقي بين بني حيان وقبريخا بالسواتر الترابية، بينما تمركزت دبابة في بلدة طلوسة.



ومن جهة أخرى، أصدر الجيش اللبنانى بيانا نوه فيه بأن وحدة من الجيش تقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عيناتا – بنت جبيل.



ذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي توغلت فيها جنوبي لبنان في مهلة ستين يوما من تاريخ الهدنة.