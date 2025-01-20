اليوم السابع
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الإثنين، 20 يناير 2025 07:36 م
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إزالة 675 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 يناير 2025 06:35 م
إزالة 675 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة.. اعرف التفاصيل حملات إزالة - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 675 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة، وقد تحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها.







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