إبداعات طلبة فنون جميلة.. تجميل محولات الكهرباء بالمسار السياحى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من الإبداع تظهر في طريق المسار السياحي بمدينة الأقصر، عبر حملة شاملة لتطوير وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بإشراف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال متابعة تنفيذ مشروع تطوير وتجميل الأكشاك الكهربائية بالمسار السياحي لمدينة الأقصر.

وفى هذا الصدد، انطلق أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة بالأقصر في تنفيذ خطة تجميل أكشاك ومحولات الكهرباء، تحت رعاية الدكتور صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وذلك من خلال المشروع التجميلى الذي أطلقه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث يتم تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، تم التنسيق بالرسم على جميع الأكشاك الكهربائية بطول المسار السياحي، والتي وصلت لعدد 35 كشك كهربائي حتى الآن، وذلك بشكل يتميز بالطابع العصري للمحافظة ويتسق مع هويتها.

وأعربت رئيس جامعة الأقصر عن سعادتها بالأعمال الفنية الرائعة التي قدمها أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، مشيدةً بجهودهم وإبداعاتهم وأثنت على أداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، والتي تسهم في دعم الحركة الفنية وتحسين الهوية البصرية لمدينة الأقصر وتؤكد مدى الحس الجمالي والفني لدى أعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكل قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.



نتائج رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



جانب من رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



طلبة فنون جميلة خلال رسم محولات الكهرباء بالأقصر



عمليات رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



رسوم الزراعات على أكشاك ومحولات الكهرباء



طالب خلال رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



المسار السياحى يتجمل برسم محولات الكهرباء



إبداعات بأيدي طلبة فنون جميلة على أكشاك الكهرباء



العمل برسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



العمل فى رسم وتجميل أكشاك ومحولات الكهرباء بالمسار السياحى



طلبة فنون جميلة خلال تجميل أكشاك الكهرباء



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تجميل وتطوير الأكشاك الكهربائية