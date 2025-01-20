أجواء رائعة فى مطروح خلال فصل الشتاء مع تكاثف الغيوم وهطول الأمطار.. صور

مطروح – حسن مشالي

تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال فصل الشتاء، أجواء رائعة خاصة أثناء وبعد سقوط الأمطار، التي تهطل بشكل متقطع، التي تساعد على نقاء الأجواء، إضافة إلى المشاهد الخلابة للغيوم والطبيعة مع نقاء الهواء، كما تغسل الأمطار الشوارع والأرصفة، وانعكاس ذلك في مشاهد جمالية.

وتتميز مطروح، بالطبيعة الخلابة، وهدوء مريح للنفس مع أجواء الغيوم والمطر، خلال فترة الشتاء والربيع، إضافة إلى تنوع المزارات، مثل كهوف الملح ومتحف آثار مطروح، ومتحف روميل، ومزار حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة، والشواطئ وغيرها.

ويستمتع السياح وزوار وأهالي مطروح، بحالة الهدوء والتأمل للطبيعة على الشواطئ والكورنيش، الذي يزدحم بالآلاف خلال المصيف، حيث يتحول بعد المصيف إلى مكان ساحر وشبه خالي من المارة في معظم الأوقات، ويصبح مقصداً لهواة التمشية أو ممارسة رياضة الجري، مع الاستمتاع بالبحر وتقلباته والمناظر الطبيعية الخلابة، كما يقصده هواة التأمل ومحبي الخصوصية، خاصة في الأوقات التى يكون فيها الطقس مستقراً.

وتشهد فترات هطول الأمطار، رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد محمد خضر مساعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، وتنتشر للعمل في المناطق المختلفة، وتلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات والأطقم العاملة عليها، وهي على جاهزية تامة وفي حالة طوارئ مستمرة.

يذكر أن أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.



اجواء شوارع مطروح وقت الامطار



اجواء غائمة جزئيا على مطروح



الامطار تغسل شواطئ مطروح



جمال طبيعة مطروح والبحر والغيوم



طقس ا مطروح معتدل دافئ نهاراً



طقس مطروح اليوم غائم وفرص سقوط أمطار خفيفة



طقس مطروح غائم جزئيا معتدل نهارا



غروبب الشمس من خلف الغيوم - مطروح